В Москве раскрыта легализовавшая 2 тыс. мигрантов ОПГ

В Москве пресечена деятельность ОПГ, которая легализовала за год свыше 2 тыс. незаконных мигрантов, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств», – сообщила спецслужба, передает РИА «Новости».

Правоохранители задержали троих подозреваемых, их доход превысил 5 млн рублей, за год они смогли легализовать свыше 2 тыс. незаконных мигрантов. Заведено дело об организации незаконной миграции.

Подозреваемые в Подмосковье изготавливали поддельные миграционные документы, «использовали хостелы, на адреса которых регистрировались иностранные граждане, а также домашние «лаборатории».

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли средства связи, банковские карты, оргтехнику и компьютеры и также электронные образцы миграционных документов, печати, оттиски миграционных штампов.

В начале июля в Подмосковье задержали полицейских, которые, по версии следствия, занимались махинациями при регистрации мигрантов.