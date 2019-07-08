Подмосковные полицейские задержаны за махинации при регистрации мигрантов

В Следственном комитете по Московской области сообщили, что двум сотрудникам управления по вопросам миграции областного главка МВД предъявлены обвинения в организации нелегальной миграции более 200 граждан Узбекистана.

По сообщению регионального СК, «по данным следствия, с апреля по май 2019 года двое госслужащих управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области вместе с пятью соучастниками осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по городу Москве и ОВМ Ленинского района Московской области недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет», передает ТАСС.

Там отметили, что всего таким образом фиктивно встали на учет по месту пребывания более 200 иностранцев.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенное организованной группой»), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

Четверо обвиняемых заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ходе обысков у обвиняемых изъято более 13 млн рублей.

Напомним, в марте 2019 года в правоохранительных органах сообщили, что столичные полицейские задержали несколько десятков мигрантов на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» после начавшихся обысков.