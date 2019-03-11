После рейда на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» задержаны десятки мигрантов

Столичные полицейские задержали несколько десятков мигрантов на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» после начавшихся обысков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Он отметил, что проверка была плановой.

Напомним, утром в понедельник на территории торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино и на рынке «Садовод» сотрудники силовых структур начали обыски.

Сообщалось, что причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные. В частности, драка с применением оружия в окрестностях ТЦ «Москва», произошедшая в ночь на 9 марта.

Кроме того, по данным СМИ, на рынках могут находиться криптовалютные фермы.