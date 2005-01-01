Обыски начались в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод»

На территории торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино и на рынке «Садовод» сотрудники силовых структур начали обыски, сообщил источник в правоохранительных органах.

«С утра понедельника территорию ТЦ «Москва» на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН. Правоохранители досматривают граждан, находящихся на территории торгового центра. В его помещениях идет обыск», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Он отказался уточнить, с чем именно связаны следственные действия и есть ли задержанные.

«Интерфакс» добавляет, что обыски также начались на рынке «Садовод». Источник агентства сообщил, что правоохранительные органы с трех часов ночи проводят операцию совместно с сотрудниками миграционной полиции.

По его словам, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные, привлекшие внимание правоохранительных органов. В частности, драка с применением оружия произошла в окрестностях ТЦ «Москва» в ночь на 9 марта.

Кроме того, по данным СМИ, на рынках могут находиться криптовалютные фермы.

Как передает канал «360», с самого утра вход в ТЦ «Москва» (а фактически, это огромный оптовый рынок, оставшийся в столице с 1990-х и замаскированный под «торговый центр») закрыт, его периметр оцеплен, а из громкоговорителей передают сообщения, что рынок не работает из-за начавшихся тут оперативно-профилактических мероприятий.