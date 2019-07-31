Названы самые похищаемые товары в магазинах

Специалисты назвали товары, которые чаще всего крадут из российских магазинов – это сыры, колбасы, конфеты, средства для ногтей, лак и помада.

Товары, привлекающие внимание воров, выяснили разработчики системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab, передает РБК.

Так, в компании BIT отметили, что в этом году самым большим спросом у магазинных расхитителей пользовались сыры, колбаса, кондитерские изделия, алкогольные напитки и морепродукты. А из косметических товаров похитители чаще всего крадут тушь, лак для ногтей, губная помада, тени для век, а также масла для тела и волос.

По словам директора службы контроля красноярской торговой сети Владимира Талантова, на первом месте по кражам алкоголь, затем – шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним. Кроме того, нередки попытки украсть кофе и кондитерские изделия в упаковке.

Среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство – женщины (78%), а в продуктовых – мужчины (77%).

Отмечается, что в 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом NtechLab для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 млн рублей.

«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система. Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли – как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки», – сообщили представители BIT.

Типичный магазинный вор в России – мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший правонарушения. Средняя сумма кражи составила около одной тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на охранника магазина в Подмосковье, который задушил заподозренного в краже мужчину.