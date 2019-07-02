Охранник магазина задушил заподозренного в краже покупателя в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело на охранника магазина в Подмосковье, который задушил заподозренного в краже мужчину, сообщили в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте подмосковного СК, сотруднику местного частного охранного предприятия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть покупателя продуктового магазина (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Охранник заключен под стражу.

«Согласно информации ведомства, вечером 22 июня в продуктовом магазине на улице Советская в подмосковной Электростали сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Мужчину сопроводили в подсобку, где он стал себя вести агрессивно. Между охранником и мужчиной завязалась драка, они оба упали на пол. Во время драки мужчина перестал подавать признаки жизни», – сообщили в СК.



Эксперты установили, что мужчина умер от сдавливания шеи.

Напомним, 17 июня 2019 года воры избили охранника магазина в Петербурге.