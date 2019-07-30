В Белоруссии вынесен очередной смертный приговор

В Белоруссии обвиняемый в убийстве сестер-пенсионерок был приговорен к смертной казни, об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

«Как стало известно правозащитникам, 30 июля Витебский областной суд вынес очередной смертный приговор - Виктору Павлову, которого обвиняли в убийстве двух пенсионерок», – сообщается на сайте «Весны».

Отмечается, что в понедельник государственный обвинитель запросил для обвиняемого высшую меру наказания – расстрел. Он обратил внимание суда на то, что подсудимый ранее совершал убийство, что является отягчающим фактором.

Также Павлову инкриминировали разбой, который прокурор предложил переквалифицировать в кражу.

«Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Пятидесятилетний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их побил. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Через несколько дней тела женщин были найдены», – отмечает центр.

Предыдущий смертный приговор в Белоруссии был приведен в исполнение в июне 2019 года.

Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.