Смертный приговор привели в исполнение в Белоруссии

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор. Речь идет о фигуранте дела об убийстве молодой пары в Минске в 2015 году, сообщает правозащитный центр «Весна».

На сайте «Весны» указывается, что «приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова».

Отмечается, что 30 мая Жильников с адвокатом составили жалобу в генпрокуратуру Белоруссии «на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам». В четверг, 13 июня, адвокату, который собирался продолжить работу по жалобе, сообщили, что Жильникова расстреляли.

Белорусский правозащитник Андрей Полуда заявил, что его «возмущает» сложившаяся ситуация, так как Минск «хочет быть ближе к Европе», но при этом Белоруссия остается «последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где расстреливают людей».

В декабре 2015 года в Минске в своей квартире были убиты молодой человек и его девушка. Выяснилось, что бывшая подруга мужчины не смогла смириться с тем, что он ушел к другой, и решила отомстить.

Для совершения мести она нашла исполнителей – ими стали Вячеслав Сухарко и Александр Жильников. Они убили влюбленных.

После задержания Сухарко и Жильникова стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

Отмечается, что Жильникова сначала приговорили к пожизненному заключению, однако позже приговор был заменен на смертную казнь.

Напомним, в январе в Белоруссии к смертной казни приговорили Александра Осиповича, который совершил двойное убийство с особой жестокостью.

Отметим, что в 1996 году вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.

Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

За 2018 год в Белоруссии привели в исполнение четыре смертных приговора, а также вынесли два новых.