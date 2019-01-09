В Белоруссии вынесли первый в 2019 году смертный приговор

В Белоруссии к смертной казни приговорили Александра Осиповича, который совершил двойное убийство с особой жестокостью.

В пресс-службе Могилевского областного суда сообщили, что преступнику назначена «исключительная мера наказания – расстрел», пишет «Интерфакс».

По данным пресс-службы, в состоянии алкогольного опьянения Осипович избил двух девушек после ссоры, которая возникла в результате совместного распития спиртных напитков. Испугавшись за свою жизнь, они закрылись от мужчины в ванной комнате, однако тот сумел ворваться внутрь помещения.

Одной из жертв он нанес не менее 77 ударов молотком, ножом и руками, включая не менее 48 ударов по голове молотком. Второй жертве – не менее 16 ударов ножом и руками, в том числе не менее двух ударов ножом в голову и шею.

Обе девушки скончались на месте после нападения.

Белоруссия является единственной европейской страной, где по-прежнему существует смертная казнь, за что ее осуждают ЕС, ОБСЕ и другие организации Европы.

За прошлый год в Белоруссии привели в исполнение четыре смертных приговора, а также вынесли два новых.