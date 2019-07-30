Музыкальный критик прокомментировал сообщения об освистании Гергиева в Германии

Музыкальный и театральный критик Юлиан Макаров заявил, что опера Вагнера «Тангейзер», воспроизведенная оркестром под управлением Валерия Гергиева на Байройтском фестивале в Германии, прошла с огромным успехом.

«Мне повезло – благодаря своим немецким друзьям я побывал на этом фестивале и как раз на самом пиковом его моменте – премьере «Тангейзера». Из России там было, может быть, человек пять. Зато был весь немецкий бомонд, включая Ангелу Меркель. Я могу говорить долго об этом событии, потому что я нахожусь под гигантским впечатлением от этой постановки и считаю, что это выдающееся высказывание – и музыкальное, и режиссерское», – рассказал критик, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Макаров отметил, что у выступления есть политический контекст, в ФРГ есть музыкальные критики, действующие в угоду своим интересам.

«У меня была возможность все слышать и видеть. И зал принимал не просто хорошо, а восторженно. Зал приветствовал весь состав, солистов, оркестр – буквально всех. Публика аплодировала, топала ногами, стараясь выразить огромную благодарность за это, безусловно, интереснейшее высказывание... А когда выходил Гергиев, начинались просто повальные крики «браво!», и аплодисменты еще усиливались. Овация длилась минут десять», – поделился Макаров.

Он напомнил, что за всю историю «самого элитарного» и «самого обсуждаемого» Байройтского фестиваля российский дирижер впервые встал за дирижерский пульт.

«Это событие стало одним из самых обсуждаемых не только юга Германии, а всей страны», – заключил он.

Ранее немецкие СМИ опубликовали рецензию на «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» в постановке Тобиаса Крацера, в которой утверждалось, что управлявший оркестром Гергиев был «громко освистан, возможно, по художественным причинам».