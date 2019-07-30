Медведев распорядился открыть новый аэропорт имени Гагарина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина.

«Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте. Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что уже приняты решения по закупке допоборудования для нового аэропорта на сумму 500 млн рублей.

Новый аэропорт «Гагарин» откроется у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова 20 августа. В этот же день должен произойти перевод всех рейсов в новый аэропорт из старого «Саратов-Центральный». Однако пока старый аэропорт не прекратит работу.

Напомним, 31 мая президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян.

Для выбора имен аэропортов было проведено народное голосование. Писатель Захар Прилепин назвал удачной такую форму, а политолог Дмитрий Гусев назвал важным тот факт, что люди сами выбрали названия для аэропортов.