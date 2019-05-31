Прилепин назвал удачной форму народного голосования при выборе имен для аэропортов

«Через эти вещи мы осознаем, из чего состоит страна. Это отличный способ эстетического и идеологического замера нашего состояния и настроения», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя указ президента о присвоении аэропортам имен знаменитых россиян.

Писатель Захар Прилепин приветствовал решение присвоить российским аэропортам имена великих людей. «Я буквально сегодня встречался с казачьей общественностью в Железноводске. Они вспоминали, какие прилагали усилия для того, чтобы ростовский аэропорт назвали «Платов». Они даже проводили семинары, экспертизу», – сказал Прилепин. «Любой аэропорт это не просто «место встречи», это еще, образно говоря, «место интеллекта, интереса», – добавил собеседник.

Писатель особо подчеркнул, что имена отбирались с помощью народного голосования. «Форма народного голосования заслуживает продолжения. Вся Россия наблюдала за сюжетами в некоторых городах. В Омске, например, многие горожане высказывались за присвоение местному аэропорту имени рок-музыканта Егора Летова, но в итоге остановились на генерале Дмитрии Карбышеве. Было даже некоторое идеологическое противостояние. Соревнование доводов, возможностей», – отмечает Прилепин.

Он возразил тем скептикам, что в начале кампании прошлой осенью называли кампанию по присвоению имен аэропортам пустым «пиаром властей». «Всегда бывают те, кто недоволен. Кого отпиарили? Платова или Пушкина? Или Егора Летова? Мы нуждаемся в том, чтобы помнили эти имена. Дай Бог такого пиара побольше», – подытожил Захар Прилепин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих граждан страны российским аэропортам.

«Присвоение имен наших великих соотечественников аэропортам – важный шаг для сохранения исторической памяти и духовных традиций, формирования культурно-исторического брендинга территорий регионов России и страны в целом», – сказал член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.