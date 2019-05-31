Присвоение аэропортам имен великих россиян признали хорошим примером общественной кампании

«Важно то, что люди сами выбрали названия для аэропортов. Это показывает, что современные подходы к обсуждению проблем эффективны. Тогда не будет ни митингов, ни споров, ничего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя указ президента России о присвоении аэропортам имен великих людей.

Президент компании «Bakster-group» Дмитрий Гусев отметил, что несмотря на мнение скептиков, кампания завершилась и продемонстрировала свою эффективность. «Это хороший пример общественной кампании. Открытое голосование нужно закрепить в практику, но это есть уже сейчас. Люди голосуют, например, в «Активном гражданине». Но такую практику все равно нужно расширять», – считает Гусев.

Он добавил, что голосовать в сети удобно, покрытие интернетом по стране большое. «Это дешево, эффективно, тратить бюджетные деньги не нужно. А вот нагрузка по оформлению и переименованию аэропортов ляжет на их собственников», – подчеркнул собеседник.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих граждан страны российским аэропортам. Так, аэропорту Шереметьево присвоено имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково – советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева. Аэропорт Симферополя получил имя художника Ивана Айвазовского, аэропорт Воронежа – имя императора Петра I.

Международному аэропорту Минеральных Вод было присвоено имя писателя Михаила Лермонтова.Новосибирский аэропорт Толмачево получил имя советского военачальника, летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Аэропорту Нижнего Новгорода присвоено имя советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.