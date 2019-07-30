Аваков уличил Порошенко в «бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента Петра Порошенко во вранье, когда тот заявил, что полиция действовала против его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах.

Накануне Порошенко в интервью заявил, что против его партии работала полиция, «организованные группы, вроде Шария».

«В интервью «Украинской правде» Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиция». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать- и поэтому он проигрывает», – написал Аваков в Facebook.

По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди хотят верить любому честному человеку, но не «лжецу-Порошеко».

Министр заявил, что «большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря Порошенко, а вопреки».

Ранее на Украине решили пересчитать голоса в поддержавшем сторонника Порошенко округе. На внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля партия Порошенко набрала чуть более 8% голосов.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, следует из данных ЦИК Украины.

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