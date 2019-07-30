Санкции против госдолга России собрались увязать с выделением средств Пентагону

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио призвали руководство комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США включить санкции в отношении российского суверенного долга в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Сенаторы предложили включить в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, уже внесенный ими в Конгресс законопроект под названием DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act – закон «О защите выборов путем установления красных линий»), передает ТАСС.

«Мы настоятельно призываем вас обеспечить внесение в итоговый документ (проект оборонного бюджета) положений, которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», – отмечают сенаторы.

Напомним, 12 июля палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Отметим, Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Экономист Дмитрий Абзалов отметил, что США стремятся ударить по рублю и экономике России в целом, а также поддерживать давление на Москву.

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