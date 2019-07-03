МИД разъяснил ситуацию с ответом Киева на ноту по украинским морякам

Украина должна прислать новый ответ на российскую ноту по украинским морякам, если хочет пересмотреть позицию по предложению России об их освобождении, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Российское предложение не просто сохранилось. Мы официально его направили украинской стороне. Наша нота находится на столе. Если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ», – передает слова Карасина ТАСС.

Ранее дипломатический источник сообщил, что российская нота по возможному освобождению украинских моряков остается в силе, однако нового ответа на этот счет от Киева не поступало.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обрушился на главу МИД Украины Павла Климкина после того, как он отверг российское предложение по освобождению украинских моряков без одобрения главы государства.

МИД России называл это предложение беспрецедентным.