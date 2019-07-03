Россия оставила в силе предложение по освобождению украинских моряков

Российская нота в адрес Украины по возможному освобождению украинских моряков остается в силе, но нового ответа на этот счет от Киева не поступало. Москва ожидает прагматичного подхода украинской стороны, сообщил дипломатический источник.

Источник сообщил в ответ на соответствующий вопрос, что нота остается в силе, позиция не менялась, передает РИА «Новости».

Однако нового ответа от Киева на российскую ноту пока не поступало; на данный момент известна только информация, появившаяся после «перебранки» между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Павлом Климкиным.

Источник отметил, что Россия настроена решать эти вопросы и ожидает «прагматичного подхода со стороны Украины».

Напомним, Зеленский обрушился на Климкина с критикой после того, как тот отверг российское предложение по освобождению украинских моряков, не посоветовавшись с президентом.

Климкин заявил, что действовал в рамках своих полномочий, но в итоге все же ушел в политический отпуск.