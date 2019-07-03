Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Минздраве заявили, что рост заболеваемости ВИЧ в стране произошел из-за снижения смертности в результате успешного лечения больных.

Ранее издание РБК сообщило, что за последние три года в России количество регионов с эпидемией ВИЧ возросло более чем на 40%.

«Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.



По данным министерства в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена почти у 86 тыс. человек, а всего в России 896 тыс. больных с этим диагнозом.

«В каждом субъекте Российской Федерации разработан и активно реализуется план первоочередных мероприятий по ВИЧ-инфекции, который утверждается руководителем региона. В них представлены совершенно четкие для региона инструменты, которые непосредственно влияют на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности от СПИДа», – заявили в Минздраве.

Напомним, в мае 2019 года Роспотребнадзор России заявил, что впервые за последние 14 лет при росте числа обследований в стране зарегистрировано снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией.