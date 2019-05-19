В России впервые за 14 лет снизились темпы прироста заболеваемости ВИЧ

Роспотребнадзор России заявил, что впервые за последние 14 лет при росте числа обследований в стране зарегистрировано снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

«В 2018 году впервые за последние 14 лет, при росте числа обследований, регистрируется снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией (с 13,4% в 2012 г. до 2,2% в 2018 году)», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что за 2018 год проведено 38 млн освидетельствований россиян, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Всего обследовано более четверти населения – 25,8% против 23,1% в 2017 году.

По итогам 2018 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 59,74 на 100 тыс. населения против 61,6 в 2017 году. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией – 686,2 на 100 тыс. населения России.

«В декабре 2018 года в стране проживало 1 млн 7 тыс. 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция», – сообщает ведомство.

Между тем, ранее на этой неделе в Роспотребнадзоре отметили, что растет количество ВИЧ-инфицированных россиян в возрасте 50-60 лет и старше.