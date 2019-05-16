Роспотребнадзор сообщил о старении ВИЧ

Растет количество ВИЧ-инфицированных россиян в возрасте 50-60 лет и старше, сообщила глава отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина.

Айзатулина пояснила, что в 2018 году наибольшее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции зафиксировано у граждан 30-50 лет, эта группа составляет 70% больных, передает «Интерфакс».

При этом наблюдается увеличение доли заражения в возрастной группе 50-60 лет и старше.

Представитель ведомства отметила, что меняются пути передачи вируса, половой путь начинает превалировать, на него приходится половина всех случаев инфицирования. В подростковой среде и у молодежи процент ВИЧ-инфицированных снижается, отметила Айзатулина.

«Треть выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди этой возрастной группы (20-30 лет) приходится на сельских жителей, причем среди сельского населения в числе впервые выявленных в 2016-17 годах ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-17 лет соотношение юношей к девушкам составляет один к пяти, а среди городского населения – один к двум», – рассказала она.

В марте Минздрав сообщил о росте заболеваемости в России одновременно туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.