СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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            СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

            3 июля 2019, 12:35

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий: те, по мнению заявителя, утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований.

            Соколов считает, что Навальный и Волков скрыли от сотрудников ФБК и жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года – они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, передает RT.

            Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на криптосчет.

            Соколов заявил, что Волков и Навальный «своих обещаний отчитаться перед общественностью не выполнили». Так, «в финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 млн рублей спонсорских средств».

            Отмечается, что в отчете ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие – на банковские, однако Навальный не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, так как средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к Фонду не имевшую отношения.

            В финальном же отчете по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой.

            Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него.

            Первое поступление на кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (кошелек N1) произошло 8 декабря 2016 года – поступило 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей.

            Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.

            Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря – неизвестный перевел на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей – здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное).

            15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа – еще 5 ВТС, через пять часов – 9,7 ВТС.

            Следующую крупную сумму – 10 BTC (598 тыс. рублей) – вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля – еще 6 BTC, 16 февраля – 5 BTC, 20 февраля – 8 BTC.

            Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно.

            Эксперты RT проследили, что происходит с крупными траншами, и обнаружили, что зачастую они в течение нескольких часов распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.

            Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров – сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

            «Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», – объяснил Поярков. 

            Кошелек N1 ежемесячно пополнялся 30–40 транзакциями.

            Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2 тыс. 189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу – более 350 млн рублей).

            В октябре-ноябре 2017 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла – вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчет 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (кошелек N2).

            За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018 года – за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет поступило 10 ВТС, а уже вечером они были выведены.

            При этом все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1. 

            За все время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей.

            Для подсчетов использовалась упрощенную схему: эксперты брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Затем переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Предполагается, что, когда Навальный и Волков отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

            Соколов посчитал, что Навальный и Волков получили биткоинов на 106 млн рублей. Такие расхождения в полученных данных дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании блогера.

            Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что ФБК спонсируется с помощью криптовалютных счетов с 2017 года; это позволяет организации получать финансирование от любого заказчика.

            Отмечалось также, что в данный момент Навальный собирает средства на продвижение в Мосгордуму своей соратницы – от его команды собирается выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь.

            Также стали известны траты Навального на отпуск. До этого выяснились тарифы блогера на размещение компромата. 

            Кроме того, сообщалось о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.


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