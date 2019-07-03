СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий: те, по мнению заявителя, утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований.

Соколов считает, что Навальный и Волков скрыли от сотрудников ФБК и жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года – они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, передает RT.

Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на криптосчет.

Соколов заявил, что Волков и Навальный «своих обещаний отчитаться перед общественностью не выполнили». Так, «в финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 млн рублей спонсорских средств».

Отмечается, что в отчете ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие – на банковские, однако Навальный не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, так как средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к Фонду не имевшую отношения.

В финальном же отчете по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой.

Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него.

Первое поступление на кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (кошелек N1) произошло 8 декабря 2016 года – поступило 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей.

Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.

Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря – неизвестный перевел на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей – здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное).

15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа – еще 5 ВТС, через пять часов – 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму – 10 BTC (598 тыс. рублей) – вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля – еще 6 BTC, 16 февраля – 5 BTC, 20 февраля – 8 BTC.

Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно.

Эксперты RT проследили, что происходит с крупными траншами, и обнаружили, что зачастую они в течение нескольких часов распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров – сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», – объяснил Поярков.

Кошелек N1 ежемесячно пополнялся 30–40 транзакциями.

Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2 тыс. 189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу – более 350 млн рублей).

В октябре-ноябре 2017 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла – вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчет 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (кошелек N2).

За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018 года – за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет поступило 10 ВТС, а уже вечером они были выведены.

При этом все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1.

За все время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей.

Для подсчетов использовалась упрощенную схему: эксперты брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Затем переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Предполагается, что, когда Навальный и Волков отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

Соколов посчитал, что Навальный и Волков получили биткоинов на 106 млн рублей. Такие расхождения в полученных данных дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании блогера.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что ФБК спонсируется с помощью криптовалютных счетов с 2017 года; это позволяет организации получать финансирование от любого заказчика.

Отмечалось также, что в данный момент Навальный собирает средства на продвижение в Мосгордуму своей соратницы – от его команды собирается выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь.

Также стали известны траты Навального на отпуск. До этого выяснились тарифы блогера на размещение компромата.

Кроме того, сообщалось о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.