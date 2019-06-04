Теневой спонсор заплатил Навальному 3 млн рублей за расследование о Мединском

Расследование блогера Алексея Навального, посвященное министру культуры Владимиру Мединскому, было сделано по заказу неустановленного спонсора, который заплатил за это больше трех миллионов рублей.

Перевод средств Навальному был осуществлен в мае, после выхода видео блогера с атакой на Мединского и бизнесмена Константина Голощапова, передает ФАН.

Сообщается, что Навальный получил 6,8 биткоина, то есть около 3,5 млн рублей.

«Каждое расследование блогера совпадает с очередным крупным переводом на его биткоин-кошелек», – пишет издание.

Отмечается, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет Навальный, спонсируется с помощью криптовалютных счетов с 2017 года; это позволяет организации получать финансирование от любого заказчика.

По некоторым данным, во время президентской кампании Навальный получил от «неизвестных сторонников» биткоины на сумму 62 млн рублей.

Отмечается, что теперь Навальный собирает средства на продвижение в Мосгордуму своей соратницы – от его команды собирается выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь.

Ранее стали известны траты Навального на отпуск. До этого выяснились тарифы блогера на размещение компромата.

Также сообщалось о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.