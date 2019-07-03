Рубль пошел на снижение

Рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне ощутимо упавшей цены нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск повышался на 15 копеек - до 63,47 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро – на 16 копеек – до 71,58 рубля.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1%, до 62,46 доллара за баррель по марке Brent. Ранее цена упала на 3,4%.

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