Дерипаска подтвердил контакты с ФБР по делу о «российском вмешательстве»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил, что в 2016 году беседовал с сотрудниками ФБР по делу о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские выборы, сообщили СМИ.

По словам Дерипаски, он заявил тогда агентам ФБР о том, что сомневается в сговоре штаба президента США Дональда Трампа с Россией, передает ТАСС со ссылкой на HillTV.

«Я сказал им прямо: «Послушайте, я не дружу с ним (экс-руководителем штаба Полом Манафортом). Очевидно, нет, потому что я начал судебное дело (против него) за шесть или девять месяцев до (этого). Я просто не верю, что он (Манафорт) будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет», – рассказал российский бизнесмен.

Дерипаска рассказал также, что потратил более 20 млн долларов на освобождение из иранского плена агента ФБР Роберта Левинсона по просьбе бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

«Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением – Маккейб... Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР). И я в какой-то степени поверил им», – приводит РИА «Новости» слова Дерипаски.

По словам бизнесмена, его команда почти уже договорилась об освобождении Левинсона, как Госдеп отменил сделку, мотивировав это тем, что они «не хотят быть должными этому парню (Дерипаске)».

При этом Дерипаска признался, что никогда не ждал от США каких-либо услуг за освобождение агента и добавил, что продолжает расследовать причину отказа Госдепа освобождать своего соотечественника.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

Напомним, в апреле 2019 года российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.