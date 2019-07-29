Индия купила партию российских авиационных ракет

Москва и Нью-Дели подписали соглашение на поставку Индии партии российских авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает информационное агентство АНИ.

«Контракт был подписан с Россией на приобретение ракет Р-27 класса «воздух – воздух» для самолетов Су-30МКИ ВВС Индии», – приводит ТАСС слова источника АНИ.

По этой информации, стоимость контракта составила 15 млрд рупий (более 200 млн долларов). Поставляемые ракеты имеют увеличенную дальность и позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях, отмечает АНИ.

Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под «БраМос».

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.

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