На «мосту Кличко» в Киеве появились новые трещины

На новом пешеходном мосту в Киеве, прозванным «мостом Кличко» вновь растрескалось стекло.

На распространенных в Сети кадрах телеканала Newsone видно, что одно из стекол полностью покрыто трещинами. Часть моста оградили, но его центральная часть открыта для пешеходов, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о проблемах с новым мостом в Киеве. Сперва он треснул после «активного скакания», затем треснуло три защитных стекла-пленки. Также между покрытием моста и стеклом обнаружили двухсантиметровый зазор, куда смогла поместиться книга.

Пешеходно-велосипедный мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей.

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