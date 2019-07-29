Архангельск и Мурманск соединят федеральной трассой

Глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал строительство на севере республики федеральной трассы, которая соединит Архангельск и Мурманск.

Как пишет ИА «Карелinform», Парфенчиков побывал в Беломорском районе и в Сумском Посаде, где пообещал местным жителям наладить транспортное сообщение. Подробности строительства дороги, которая пройдет через Нюхчу, Колежму и Сумский Посад, пока не сообщаются.

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что состоявшийся 26 июня Госсовет, посвященный развитию автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения, изменит подход к строительству дорог в России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как избавиться от бед на дорогах.

Напомним, в конце июня в Карелии построили новую дорогу в сторону Финляндии.