Политолог: Госсовет изменит подход к строительству дорог в России

«Продемонстрирован другой подход к обсуждению проблем. Комплексно рассматривается и состояние дорог, и поведение государства в отношении госзакупок», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги заседания Госсовета, посвященного развитию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения.

«Ставятся новые критерии, – что дороги должны служить долго. А не так, что их перекладывают каждые год-два после зимнего сезона, это часто у нас бывает. Должна быть ответственность у тех, кто выбирает подрядчиков, и соответственно, самих подрядчиков. И самое важное – обозначен новый взгляд на то, что сама по себе дорога не живет, по ней ездят автомобили, ходят люди», – добавил политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Он отметил, что дороги должны быть оборудованы безопасными переходами и всей инфраструктурой, которая помогает регулировать движение. «Все это раньше «жило» по отдельности: кто-то строил дороги, а кто-то ставил светофоры. Теперь такой подход признан неверным, теперь все рассматривается в комплексном ключе», – сказал политолог.

«Более того, на наших дорогах возникли новые проблемы. Например, появление новых участников дорожного движения – я имею в виду каршеринг. Я как автомобилист и мотоциклист могу сказать, что меня не устраивает, как себя ведут на дороге водители на каршеринговых машинах. До сих пор это никак не регулировалось. Возникают сложные ситуации, когда люди, которые вообще не имеют прав, пользовались пробелами в законодательстве и брали машину в каршеринг», – напомнил эксперт.

«Теперь на этот вопрос обратили внимание и решили, что правоприменительная практика должна измениться. Неплохо было бы еще поставить вопрос об электроскутерах на дороге, но это, видимо, уже в следующий раз», – добавил Баширов.

Политолог также положительно оценил практику проведения предварительных семинаров-совещаний с участием губернаторов – по типу того, что прошел накануне в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета.

«Такой формат очень эффективен. Он вообще – продолжение нового формата Госсовета. Перед тем, как приезжает президент, собираются губернаторы, и в формате open space, что называется без галстуков, участвуют в обсуждении. Оказалось, что это гораздо продуктивнее, чем в советское время, когда кто-то один выступал с трибуны. С новым форматом совсем другой уровень вовлечения, погруженности в проблемы», – отметил Баширов.

По его словам, такие семинары помогают региональным руководителям набраться практического опыта.

«Не все губернаторы заканчивали автодорожные институты. А тут можно посмотреть на практике, что очень эффективно. Потом приезжает президент, губернаторы ему докладывают, а он фиксирует, согласен или нет. И затем все итоги уже появляются в виде указа, поручения. Тогда и начинается административная работа, но решение получается уже более выверенное, комплексное», – заключил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета, темой мероприятия стало развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

В первую очередь, Путин подчеркнул, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало. Глава государства потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.

Президент также добавил, что «административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса».