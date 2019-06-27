Госсовет выдал рецепт хороших дорог

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 01:06  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Госсовет выдал рецепт хороших дорог

            Протяженность дорог высшей категории в России увеличилась за четыре года на 2,5 тысячи километров   27 июня 2019, 01:00
            Фото: kremlin.ru
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Михаил Мошкин

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            Автомобильные магистрали должны быть современными и безопасными, строиться быстро, а служить долго. Эти вопросы обсуждались на прошедшем в среду Госсовете, который был посвящен развитию автодорог и повышению безопасности движения. Затронуты были на нем и появившиеся только в последние годы проблемы. Например, как наказывать нарушителей с правами других государств.

            В России по-прежнему мало дорог высокого качества, заявил президент открывая Госсовет. Улучшения, по словам главы государства есть, но касаются они в основном федеральных дорог. А вот качество дорог регионального значения по-прежнему оставляет желать лучшего. Причина этого, по словам Путина, в отсутствии у регионов долгосрочных программ развития дорожного хозяйства. А ведь именно они могут дать возможность строителям планировать работу на годы вперед, инвестировать в технику, специалистов и современные технологии. Важным, но не самым определяющим фактором, остается и стоимость строительства дорог.

            На качестве дорог не стоит экономить

            В частности, Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер. «Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо как им заблагорассудится и как удается выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства», – сказал Путин.

            «Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, – перечислил Путин.

            Участники заседания в этой связи предложили изменить порог антидемпинговых мер в ходе тендеров по строительству или ремонту дорог, чтобы учитывать необходимость их рентабельности. Эту тему, например, подхватил в своем выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов, который возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Транспорт».

            «Мы предлагаем дополнительно проработать вопрос порога антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов по строительству, реконструкции и капремонту дорог.

            На сегодня порог антидемпинга – это 25%. Но анализ качества дорог при таком падении вынуждает пересмотреть его в сторону ужесточения», – цитировал Цыденова ТАСС.

            Глава рабочей группы предложил: надо проработать возможность при снижении цены более чем на 10% от первоначальной суммы «требовать от заказчика дополнительные обоснования или финансовое обеспечение».

            Эксперты полагают: чтобы выполнить требования президента в дорожном строительстве нужна и другая реформа, в результате которой подрядчики будут отвечать за состояние дороги на протяжении всего срока ее эксплуатации.

            «Когда строители не бросают объект после строительства, а и дальше имеют с ним дело, то им нет никакой выгоды занижать цены», – сказал уже после заседания в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Он убежден, что решить проблему заниженных цен при строительстве дорог можно в том случае, если победившая в тендере компания будет затем обязана отвечать за состояние трассы на протяжении всего срока эксплуатации – до очередного капитального ремонта.

            «В таком случае никакой выгоды от занижения цены, от экономии за счет более дешевых материалов, у подрядчиков просто не будет. Ведь им же дальше и ремонтировать эту дорогу. Подрядчику будет невыгодно использовать низкокачественные материалы, экономить на битуме, щебне и других материалах. На конкурсы должна выходить организация, которая предлагает не только строительство дороги, а ее дальнейшую эксплуатацию», – считает Шпунт.

            Иностранцев оштрафуют по полной

            Но обсуждалось на «дорожном» совещании не только качество дорог, но и безопасность и ответственность тех, кто этими дорогами пользуется – рядовых водителей и пешеходов.

            Особое внимание участников заседания привлекло программное выступление главы МВД Владимира Колокольцева, который назвал целью своего ведомства к 2024 году выйти на снижение смертности от ДТП в России в 3,5 раза, а к 2030 году – вообще выйти на нулевой уровень.

            Задача весьма амбициозная, ведь как признал сам министр, «такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют».

            Но задачу нельзя назвать непосильной. С 2006 года число погибших в ДТП уже сократилось почти в два раза, не без гордости отметил Колокольцев. Хотя, добавил он, ситуация на дорогах пока остается достаточно сложной. Добиться снижения аварийности можно только с помощью целого комплекса разных мер.

            Для того чтобы избежать попадания на дорогу «сложных» – неадекватных водителей, МВД хотело бы получить доступ к базам данных Минздрава, чтобы за руль не садились люди с противопоказаниями, сказал глава МВД.

            Колокольцев рассказал не только о пожеланиях своего ведомства, но и о тех новшествах, которые скоро могут стать реальностью.

            Так, глава МВД заявил: иностранцам запретят возвращаться в нашу страну, если у них останутся неоплаченные штрафы за нарушения ПДД на территории России.

            «Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств», – сказал Колокольцев.

            «МВД говорит: чтобы эта система работала быстро, надо совмещать штрафные базы в разных регионах с федеральными и поверять номера машин, когда они покидают территорию страны», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

            По его оценке, в крупных городах, особенно в Москве, Петербурге, Казани, такая норма может начать работать «по щелчку», потому что здесь хорошо развита система фиксации нарушений ПДД. В других городах, где система еще не так сильно распространена, потребуются вложения. Придется не только разместить камеры, но и отработать схему оперативной передачи данных о штрафах пограничной службе.

            Он считает, что этим вопросом раньше не занимались по той причине, что данная проблема существует не во всех регионах. «Не везде с этим сталкивались, а в Москве, Петербурге и приграничных регионах есть проблема неравной меры ответственности между гражданами России и теми, кто ездит на машинах с иностранными номерами», – говорит эксперт.

            Кстати, эксперты рекомендуют властям обратить внимание на проблему, возникшую на наших дорогах совсем недавно – это статус водителей, которые пользуются каршерингом. Дело в том, что сервисы каршеринга не имеют права проверять, обладает ли клиент водительскими правами.  

            «Я как автомобилист и мотоциклист могу сказать, что меня не устраивает, как себя ведут на дороге водители на каршеринговых машинах. До сих пор это никак не регулировалось. Возникают сложные ситуации, когда люди, которые вообще не имеют прав, пользовались пробелами в законодательстве и брали машину в каршеринг», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Марат Баширов.

            «Правоприменительная практика должна измениться. Неплохо было бы еще поставить вопрос об электроскутерах на дороге, но это, видимо, уже в следующий раз», – добавил Баширов.

            Губернаторам понравилось работать асфальтоукладчиками

            Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о том, как в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета группу российских губернаторов учили собственноручно класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.

            Уже упомянутый руководитель группы Госсовета «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов – один из тех региональных руководителей, которые накануне проводили «мозговой штурм» в формате семинара-совещания. Об этой встрече, которая включала в себя не только бурные дискуссии с участием профильных федеральных чиновников и экспертов, но и собственноручную укладку асфальта, подробно писала газета ВЗГЛЯД.

            Дело, конечно, не только в том, что региональные руководители «на кончиках пальцев» почувствовали специфику дорожных работ, но и в тщательной предметной подготовке – готовиться к Госсовету начинают за полгода, и «домашние наработки» проходят тщательную обкатку во время обсуждения в профильных группах.

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            «Хотел бы от имени федеральных органов выразить благодарность за, который мы в этот раз попробовали», – сказал уже на заседании Госсовета по этому поводу министр транспорта Евгений Дитрих и добавил: «Полагаю этот формат очень эффективным». 

            Эксперт Марат Баширов отметил, что такой вариант подготовки отражает в целом новый стиль работы Госсовета. «Собираются губернаторы, и в формате open space, что называется без галстуков, участвуют в обсуждении. Оказалось, что это гораздо продуктивнее, чем в советское время, когда кто-то один выступал с трибуны. С новым форматом совсем другой уровень вовлечения, погруженности в проблемы», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, такие семинары помогают региональным руководителям набраться практического опыта. «Не все губернаторы заканчивали автодорожные институты. А тут можно посмотреть на практике, что очень эффективно. Потом приезжает президент, губернаторы ему докладывают, а он фиксирует, согласен или нет. И затем все итоги уже появляются в виде указа, поручения. Тогда и начинается административная работа, но решение получается уже более выверенное, комплексное», – заключил политолог.


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