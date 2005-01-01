Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...

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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Петр Шкуматов

          Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

          Петр Шкуматов
          общественный деятель
          		 29 мая 2018, 17:07

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          Мне кажется, что стоит еще раз разъяснить по поводу платных дорог. Итак.

          Появились платные дороги в РФ не потому, что кто-то хотел снять сверхприбыли (напомню, что в проекты с окупаемостью в 25 лет в России денег привлечь решительно невозможно), а потому, что дорожная отрасль на тот момент (2009 год) насквозь погрязла в коррупции и воровстве.

          Дороги строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат.

          Вы же (и я) ездили по этим дорогам, разбивали автомобили, разбивались сами, погибали, калечились. И вот «он вам не Димон» сделал ход конем: привлек в дорожную отрасль частный капитал. Это вообще было сложно сделать, так как, еще раз подчеркну, длинных дорог в России нет! Проект со сроком окупаемости больше года  не для России. А тут окупаемость 25–30 лет и выше!

          Но привлечь деньги получилось. Правда местами на кабальных условиях, что мы видим сейчас по головному участку М11, где французы что хотят, то и воротят. Но сейчас речь не об этом.

          Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

          Частные деньги привлекали в строительство дорог не потому, что у государства их не было в период нефтяного изобилия, а потому, что частник нацелен на максимальное качество дороги, чтобы она не требовала потом денег на ремонт дыр, ям и всего такого, так как это снижает затраты и увеличивает ROI.

          Следовательно, когда к нему приходит подрядчик и на ломаном русском говорит, что построит ему дорогу из мусора и палок за откат, концессионер, если он не сошел с ума, посылает такого подрядчика в необозримую даль... И пользуется услугами компаний, которые строят качественно и с реальной гарантией. Дорого, быстро, качественно. Выберите любые два пункта.

          Это совершенно разные мотивации. Принципиально разные.

          В случае государственных дорог всем выгодно сделать дорогу дорого, но так, чтобы она развалилась максимально быстро, желательно за срок, за который можно обанкротить подрядчика, давшего гарантию. В случае платных дорог с привлечением частного капитала всем выгодно, чтобы дорога служила максимально долго, не теряя своих эксплуатационных характеристик.

          Именно поэтому и появился проект платных дорог. Потому что государство признало тактическое поражение в борьбе с многочисленными жуликами, которые на строительстве и эксплуатации дорог воруют все или почти все, а потом ямы кирпичами забивают.

          И вот за восемь лет у нас появились прекрасные участки дорог. Да, платные, но они есть. По ним можно проехаться сейчас, сегодня, а не тогда, когда у нас по всей стране настанет коммунизм (то есть после нашей смерти). И этот труд людей надо ценить. Потому что все эти дороги делаются для нас и сегодня, а не когда рак на горе свистнет.

          Да, не быстро. Да, по сравнению с Китаем  слезы. Но хочу напомнить, что в России за всю историю нашей страны дорог как таковых не было. Почитайте Радищева того же. Наши деды, прадеды и так далее ходили и ездили между городами сезонно, когда грязь или засохла, или замерзла.

          По щелчку пальца ничего не меняется. Для всего нужно время. Но я лично очень благодарен тем, кто строит в России современные и безопасные дороги. Пусть пока их мало, но со временем станет больше.

          Главное  таких людей, которые улучшают нашу страну, поддерживать, а не куями крыть. С куями, простите, каши не сваришь и дорог не построишь.

          Источник: Блог Петра Шкуматова


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