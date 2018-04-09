Группа НТС купила создателя систем взимания платы на дорогах

Группа компаний «Национальные Телематические Системы» (НТС) закрыла сделку по приобретению 100% доли в компании «Рутолл» – российском центре компетенции по созданию систем взимания платы, говорится в сообщении НТС.

Группа компаний НТС продолжает наращивать собственную экспертизу в области создания систем транспортной телематики, пояснил генеральный директор управляющей компании НТС Алексей Нащекин, передает «Прайм».

По его словам, приобретение компании «Рутолл» является логичным шагом в реализации стратегии построения высокотехнологичного холдинга полного цикла, способного выполнять крупные проекты в России, а также в странах ЕАЭС и юго-восточной Азии, где сегодня есть спрос на российские технологии.

«Системы взимания платы на основе отдельных технологий есть во многих странах мира, гибридной системы нет ни у кого. Именно поэтому встают проблемы с интероперабельностью при оплате проезда на отдельных участках даже на одной дороге. Это актуальный вопрос для целого ряда государств. В азиатских странах люди задыхаются от многочасовых пробок на толл-плазах. Если российская компания разработает такое решение, то это станет конкурентным преимуществом в области высокотехнологичного экспорта», – пояснил председатель межотраслевого экспертного совета по развитию логистики Борис Рыбак.

«Сейчас у европейских водителей на лобовых стеклах целые гирлянды из разных устройств для оплаты проезда, это просто не удобно. У нас операторы платных дорог совсем недавно решили эту проблему. Если объединение этих компаний позволит в будущем применять новые разработки, упрощающие жизнь водителей, то это правильно и необходимо», – добавил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

В НТС входят компании-разработчики программного обеспечения, микроэлектронное производство, разработчики программно-аппаратных комплексов, сервисные компании, региональные и международные представительства. НТС разрабатывают системы на основе спутниковой навигации, обеспечивающие безбарьерный проезд транспортных средств, безостановочное взимание платы.

«Рутолл» – российский разработчик систем идентификации, мониторинга и взимания платы барьерного типа (с пунктами взимания платы на въезде на платные автодороги). Компания в течение пяти лет успешно реализовала проекты систем на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга, на федеральных трассах М-1, М-3 и М-4.

Напомним, что в России действует государственная система «Платон», взимающая плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Система была введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр. В марте были названы реконструируемые за счет «Платона» объекты.