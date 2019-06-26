Эксперт: Подрядчики должны отвечать за состояние дороги на протяжении всего срока ее эксплуатации

«Когда строители не бросают объект после строительства, а и дальше имеют с ним дело, то им нет никакой выгоды занижать цены», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт. Ранее ходе заседаний Госсовета, посвященного развитию автодорог, Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации, при которой дорожные подрядчики в ущерб качеству занижают цены, чтобы выиграть тендер.

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт убежден, что решить проблему заниженных цен при строительстве дорог можно в том случае, если победившая в тендере компания будет затем обязана отвечать за состояние трассы на протяжении всего срока эксплуатации – до очередного капитального ремонта.

«В таком случае никакой выгоды от занижения цены, от экономии за счет более дешевых материалов, у подрядчиков просто не будет. Ведь им же дальше и ремонтировать эту дорогу. Подрядчику будет невыгодно использовать низкокачественные материалы, экономить на битуме, щебне и других материалах. На конкурсы должна выходить организация, которая предлагает не только строительство дороги, а ее дальнейшую эксплуатацию», – считает Шпунт.

Накануне газета ВЗГЛЯД рассказала о том, как в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета группу российских губернаторов учили собственноручно класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду на заседании Госсовета, посвященного развитию автодорог, президент Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер. «Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо как им заблагорассудится и как удается выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства», – сказал Путин.

Также президент призвал перестать прятать камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней. По его словам, если камеры спрятаны, то происходит прямая подмена смысла их установки. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель», – напомнил президент.

По оценке Шпунта, ситуация, при которой дорожные видеокамеры размещаются лишь с целью пополнения бюджета, свойственна не всем регионам. Он напомнил, что в Москве, к примеру, эта проблема решена с помощью навигаторов, которые предупреждают водителей о камерах. Если перед властями стоит цель снижать аварийность на дорогах, то это можно делать даже при помощи фейковых приборов, отметил эксперт.

«Довольно часто дорожная полиция использует муляжи камер вместо настоящих. Так что, это вопрос не общегосударственной политики, а практики отдельных областей и республик, конкретных руководителей на местах. Если они собираются лишь пополнять свои собственные бюджеты от потока штрафов, а для многих регионов эта статья дохода довольно заметная, то как раз эту практику президент предлагает прекратить», – пояснил Шпунт.