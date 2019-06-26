Иностранцам запретят въезд в Россию при наличии неуплаченных штрафов за нарушение ПДД

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что иностранцам запретят въезжать в Россию, если у них будут неуплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения на российской территории.

«Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов [за нарушение ПДД] иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств», – заявил Колокольцев на заседании Госсовета, передает РИА «Новости».

Ранее на заседании глава государства Владимир Путин потребовал разобраться с ситуацией занижения цен подрядчиком при строительстве и ремонте дорог, чтобы выиграть тендер.

Президент также призвал перестать прятать видеокамеры на дорогах, напомнив, что цель их установки – снижение травматизма и сохранение жизней.