Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
Разделы

Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...

Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия запретила импорт ряда украинских товаров
          Россия запретила импорт ряда украинских товаровЗаведено уголовное дело об охоте губернатора на медведяГлава Нафтогаза предсказал демонтаж ГТС УкраиныИз школы под Тюменью уволились 33 учителя
          Отношения с Россией для китайцев оказались по важности на втором местеВ Кремле заявили о цейтноте в переговорах России и Армении по газуКиев пожаловался на потерю сотен миллионов долларов из-за блокады КрымаВ Кремле прояснили ситуацию с входом сирийской армии в Манбидж
          В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетовЭксперт назвал три сценария поведения для русских церквей в Западной ЕвропеСавченко высказалась о «подлецах» и «придурках» во власти на УкраинеВыяснилось, чего лишится МКС из-за аварии «Прогресса»

          Главная тема


          Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

          «бесплодность попыток»


          Москва ответила на требования Берлина и Парижа по Украине

          уголовное дело


          В Москве зарезан глава нефтяной компании

          «рыбацкие лодки»


          Киев заявил о боевой флотилии ДНР в Азовском море

          Видео

          «вести себя по-европейски»


          Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

          армия и вооружение


          Россия испытала ракетоносец XXI века

          обзор прессы


          Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

          экономический прогноз


          Что ждет нефть и рубль в новом году

          бывший ссср


          Почему советская власть организовала геноцид калмыков

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?


          Олег Макаренко

          Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

          Олег Макаренко
          бизнесмен, блогер, журналист
          		 29 декабря 2018, 14:22

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Пожалуй, нужно объяснить, почему я считаю отмену знака «Шипы» одним из знаковых событий, показывающих, что Россия переходит в новую эпоху. Для тех, кто всё пропустил: история с шипами началась весной прошлого года, когда водителей, не украсивших корму своего автомобиля буквой «Ш», начали безжалостно штрафовать.

          Идея была изначально дурацкая – этот знак появился в советские ещё времена, когда всё, что связано с автомобилями, включая покрышки, было дефицитом. Тогда многие ездили зимой на летних шинах и не могли сколько-нибудь быстро тормозить. Знак «Шипы» в виде буквы «Ш» должен был предупреждать, что обладатель знака таки раздобыл нормальную резину и, следовательно, может затормозить очень быстро, спровоцировав тем самым столкновение с машиной, которая едет за ним на летней резине.

          Сейчас никакого дефицита нет, большая часть нормальных водителей переобувается с первыми заморозками, из-за чего ценность знака «Ш» стремится к нулю. Тем не менее в прошлом году поправки к законодательству вступили в силу, и водителей начали штрафовать за отсутствие знака на 500 рублей.

          Ничего удивительного в этом решении не было: в ГИБДД работают люди с военным мышлением, которые склонны решать проблемы как можно более прямолинейным путём, «в лоб». Так, например, сейчас в Петербурге пешеходные переходы «усиливают» цветомузыкой в виде аварийно мерцающего оранжевого сигнала. Эти импровизированные маяки сильно бьют водителям по глазам и, полагаю, значительно усиливают вероятность ДТП, однако гаишники на три шага вперёд не думают: они просто делают переходы более заметными. Когда какая-нибудь светлая голова подведёт итоги и выяснит, что излишняя иллюминация вокруг переходов только сбивает водителей с толку, висящие над переходами мигалки начнут снимать.

          Если вы думаете, что я буду сейчас ругать твердолобость ГИБДД, у меня есть для вас сюрприз – напротив, я буду наших чиновников хвалить. То, что мы наблюдаем сейчас на примере «Шипов», свидетельствует о здоровом развитии государственного аппарата. Вот нормальные стадии, через которые чиновники проходят по мере взросления государства:

          Стадия 1. Государство ничего не делает.
          Стадия 2. Государство принимает дурацкие законы, которые не выполняются.
          Стадия 3. Государство принимает дурацкие законы, которые выполняются.
          Стадия 4. Государство отменяет дурацкие законы под давлением общественности.
          Стадия 5. Государство принимает умные законы.

          В лихие ельцинские годы наше государство находилось на пунктах 1 и 2. Жить тогда было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве, ибо они знали, что государство слабо и все вопросы можно в случае чего решить за небольшую взятку. Законы тогда были так плохи и противоречивы, что работать без их нарушения иногда было вовсе невозможно.

          Несколько лет назад Россия перешла на этап 3 – ведомства начали всё строже и строже следить за исполнением законов. По обочинам дорог выросли карательные фотокамеры, налоговая инспекция начала проводить рейды по юрадресам, закрылись каналы простой и дешёвой обналички. Некоторые изменения народ воспринял спокойно, от других начал возмущённо кричать.

          Проведу аналогию. Сильно выпивший человек может даже не заметить боли, если случайно поставит ножку стула себе же на ногу. Стоит ему, однако, немного протрезветь, как он почувствует боль в ноге, после чего у него появится выбор из двух вариантов – или накатить ещё, чтобы снова отключиться, или убрать стул с ноги.

          Фото: Киностудия «Мосфильм».

          Именно это мы и наблюдаем сейчас. Государство сосредоточилось и принялось строго следить за соблюдением нелепого закона о знаке «Ш». Штрафуемые водители начали возмущаться. Государство услышало водителей и отменило ненужное правило. Вот так и работает нормальное, современное государство – законы или соблюдаются, или, когда они мешают обществу, отменяются. Вариант «законы не соблюдаются» отсутствует.

          Вот ещё одна история из того же ряда – недавно выяснилось, что два космических старта могут не состояться, так как Роскосмос вовремя не застраховал ответственность.

          Если смотреть со стороны, это ужас-ужас, космические запуски под угрозой из-за какой-то дурацкой бюрократии. Однако лично я таким новостям радуюсь, ибо они означают, что даже корпорация размером с Роскосмос вынуждена теперь соблюдать букву закона. Вот, кстати, отчёт об этих запусках – они прошли нормально.

          Подведу итог. Россия постепенно приходит в состояние нормальной капстраны: в обществе устанавливается порядок, пусть иногда немного дебиловатый, но в любом случае значительно более комфортный, нежели «свобода» девяностых годов. Законы начинают работать, общественное возмущение высвечивает острые углы законодательства, и на эти острые углы навешивают резиновые бамперы, чтобы они никого не царапали.

          То же самое происходит на уровне госкорпораций. На днях я был на Почте России и остался весьма доволен увиденным. Во-первых, электронная очередь отлично работает, ожидание выдачи заказа стало в кои-то веки комфортным. Во-вторых, там теперь не нужно вписывать паспортные данные в бессмысленные бумажки – достаточно назвать даме в окошке номер пришедшего СМС. В-третьих, посетители теперь не болтают по мобильнику: люди или спокойно сидят, или молча что-нибудь листают, даже не пытаясь разрывать окружающее пространство обрывками своих громких разговоров.

          Отказ от разговоров по мобильнику в общественных местах, конечно, к законам уже прямого отношения не имеет, однако это всё равно важный шаг к тому культурному обществу, в которое, как я полагаю, мы все хотим через какое-то время прийти.

          Источник: Блог Олега Макаренко


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Что общего у Трампа со Штирлицем

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...

          Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

          Павел Волков, публицист
          Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
          Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
          Обсуждение: 144 комментария

          Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

          Владимир Можегов, публицист
          Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

          Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
          Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Дмитрий Родионов, политолог
          У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
          Обсуждение: 121 комментарий

          Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

          Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
          Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Прекрасный образ «русской пропаганды»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............