Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Пожалуй, нужно объяснить, почему я считаю отмену знака «Шипы» одним из знаковых событий, показывающих, что Россия переходит в новую эпоху. Для тех, кто всё пропустил: история с шипами началась весной прошлого года, когда водителей, не украсивших корму своего автомобиля буквой «Ш», начали безжалостно штрафовать.



Идея была изначально дурацкая – этот знак появился в советские ещё времена, когда всё, что связано с автомобилями, включая покрышки, было дефицитом. Тогда многие ездили зимой на летних шинах и не могли сколько-нибудь быстро тормозить. Знак «Шипы» в виде буквы «Ш» должен был предупреждать, что обладатель знака таки раздобыл нормальную резину и, следовательно, может затормозить очень быстро, спровоцировав тем самым столкновение с машиной, которая едет за ним на летней резине.

Сейчас никакого дефицита нет, большая часть нормальных водителей переобувается с первыми заморозками, из-за чего ценность знака «Ш» стремится к нулю. Тем не менее в прошлом году поправки к законодательству вступили в силу, и водителей начали штрафовать за отсутствие знака на 500 рублей.



Ничего удивительного в этом решении не было: в ГИБДД работают люди с военным мышлением, которые склонны решать проблемы как можно более прямолинейным путём, «в лоб». Так, например, сейчас в Петербурге пешеходные переходы «усиливают» цветомузыкой в виде аварийно мерцающего оранжевого сигнала. Эти импровизированные маяки сильно бьют водителям по глазам и, полагаю, значительно усиливают вероятность ДТП, однако гаишники на три шага вперёд не думают: они просто делают переходы более заметными. Когда какая-нибудь светлая голова подведёт итоги и выяснит, что излишняя иллюминация вокруг переходов только сбивает водителей с толку, висящие над переходами мигалки начнут снимать.



Если вы думаете, что я буду сейчас ругать твердолобость ГИБДД, у меня есть для вас сюрприз – напротив, я буду наших чиновников хвалить. То, что мы наблюдаем сейчас на примере «Шипов», свидетельствует о здоровом развитии государственного аппарата. Вот нормальные стадии, через которые чиновники проходят по мере взросления государства:

Стадия 1. Государство ничего не делает.

Стадия 2. Государство принимает дурацкие законы, которые не выполняются.

Стадия 3. Государство принимает дурацкие законы, которые выполняются.

Стадия 4. Государство отменяет дурацкие законы под давлением общественности.

Стадия 5. Государство принимает умные законы.

В лихие ельцинские годы наше государство находилось на пунктах 1 и 2. Жить тогда было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве, ибо они знали, что государство слабо и все вопросы можно в случае чего решить за небольшую взятку. Законы тогда были так плохи и противоречивы, что работать без их нарушения иногда было вовсе невозможно.



Несколько лет назад Россия перешла на этап 3 – ведомства начали всё строже и строже следить за исполнением законов. По обочинам дорог выросли карательные фотокамеры, налоговая инспекция начала проводить рейды по юрадресам, закрылись каналы простой и дешёвой обналички. Некоторые изменения народ воспринял спокойно, от других начал возмущённо кричать.

Проведу аналогию. Сильно выпивший человек может даже не заметить боли, если случайно поставит ножку стула себе же на ногу. Стоит ему, однако, немного протрезветь, как он почувствует боль в ноге, после чего у него появится выбор из двух вариантов – или накатить ещё, чтобы снова отключиться, или убрать стул с ноги.

Именно это мы и наблюдаем сейчас. Государство сосредоточилось и принялось строго следить за соблюдением нелепого закона о знаке «Ш». Штрафуемые водители начали возмущаться. Государство услышало водителей и отменило ненужное правило. Вот так и работает нормальное, современное государство – законы или соблюдаются, или, когда они мешают обществу, отменяются. Вариант «законы не соблюдаются» отсутствует.

Вот ещё одна история из того же ряда – недавно выяснилось, что два космических старта могут не состояться, так как Роскосмос вовремя не застраховал ответственность.

Если смотреть со стороны, это ужас-ужас, космические запуски под угрозой из-за какой-то дурацкой бюрократии. Однако лично я таким новостям радуюсь, ибо они означают, что даже корпорация размером с Роскосмос вынуждена теперь соблюдать букву закона. Вот, кстати, отчёт об этих запусках – они прошли нормально.

Подведу итог. Россия постепенно приходит в состояние нормальной капстраны: в обществе устанавливается порядок, пусть иногда немного дебиловатый, но в любом случае значительно более комфортный, нежели «свобода» девяностых годов. Законы начинают работать, общественное возмущение высвечивает острые углы законодательства, и на эти острые углы навешивают резиновые бамперы, чтобы они никого не царапали.

То же самое происходит на уровне госкорпораций. На днях я был на Почте России и остался весьма доволен увиденным. Во-первых, электронная очередь отлично работает, ожидание выдачи заказа стало в кои-то веки комфортным. Во-вторых, там теперь не нужно вписывать паспортные данные в бессмысленные бумажки – достаточно назвать даме в окошке номер пришедшего СМС. В-третьих, посетители теперь не болтают по мобильнику: люди или спокойно сидят, или молча что-нибудь листают, даже не пытаясь разрывать окружающее пространство обрывками своих громких разговоров.

Отказ от разговоров по мобильнику в общественных местах, конечно, к законам уже прямого отношения не имеет, однако это всё равно важный шаг к тому культурному обществу, в которое, как я полагаю, мы все хотим через какое-то время прийти.

Источник: Блог Олега Макаренко