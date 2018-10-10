Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику.

В качестве итога получили нависшую над головами катастрофу, которую пытаются сейчас предотвратить, задрав ставку аж до 24% годовых.

Особого выбора у турок не было. При инфляции в 18% пришлось решаться: или резать по живому, или готовиться к тотальному обесцениванию лиры. К счастью для Турции, её власти не болеют левыми идеями, так что венесуэльских ужасов пока что удалось избежать.

Тем не менее ситуация остаётся неприятной и даже в чём-то позорной – очередные 2 миллиарда долларов Реджеп Эрдоган занял на международном рынке... в долларах.

Нужно быть каким-то очень одаренным, чтобы после массированной спекулятивной атаки на собственную валюту, после валютного кризиса, после угрозы санкций и даже введения санкций, после громогласных заявлений об отказе от доллара взять и разместить выпуск государственных облигаций на 2 миллиарда долларов, тем самым увеличив зависимость Турции от доллара и США.

Именно это, по информации Financial Times, сделал Реджеп Эрдоган.

А что же Россия?

А Россия спокойно и без шума избавилась от американских облигаций.

В интернете ходит сейчас случайно выложенный в публичный доступ график, согласно которому мы сократили свои вложения в казначейские облигации США до нуля.

Допустивший утечку журналист «Блумберга», правда, уже поспешил заявить, что произошла ошибка, однако даже если на самом деле на нашем счёте и плещутся остаточные 10–15 млрд, это уже не имеет значения, так как это меньше 5% от общего объёма наших ЗВР. Мы успешно перерезали ещё одну верёвку, которая связывала Россию с долларовым «Титаником».



Наши золотовалютные резервы, кстати, последние месяцы стоят на отметке в примерно 460 млрд долларов, из чего можно сделать вывод, что мы избавились от долларовых облигаций не для того, чтобы спешно заткнуть какие-нибудь дыры.

ЦБ просто переложился из долларов в другие валюты или в золото. Инфляция в России также остаётся низкой, курс рубля к доллару вот уже несколько лет стабилен.



С одной стороны, горячие головы недовольны: надо было, дескать, набрать кредитов, раздать денег народу, вбить денег в «развитие производства».

С другой стороны, опыт Турции, ЮАР и Венесуэлы показывает, что экономика – сложный механизм, и за попытки заставить его работать быстрее, чем положено по инструкции, приходится потом платить очень дорогостоящим ремонтом.

К сожалению, нас развратили книги из серии «для чайников».

Каждая кухарка сейчас уверена, что управлять государством не сложнее, чем управлять игрушечной машинкой в песочнице. Наверное, никому не придёт в голову встать за спиной инженера в зале управления АЭС и начать командовать: «вот эти вентили на максимум поставьте, не тормозите, давайте побольше энергии в систему дадим».

Тем не менее многие полагают, будто управление государством (куда как более сложная штука, чем управление АЭС) – плёвое дело, с которым без труда справится любой «хороший человек со светлым лицом».

Источник: Блог Олега Макаренко