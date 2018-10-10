Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьмуФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Кто управляет протестами в Ингушетии

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Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
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          Олег Макаренко

          Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

          Олег Макаренко
          бизнесмен, блогер, журналист
          		 19 октября 2018, 11:54

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          Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику.

          В качестве итога получили нависшую над головами катастрофу, которую пытаются сейчас предотвратить, задрав ставку аж до 24% годовых.

          Особого выбора у турок не было. При инфляции в 18% пришлось решаться: или резать по живому, или готовиться к тотальному обесцениванию лиры. К счастью для Турции, её власти не болеют левыми идеями, так что венесуэльских ужасов пока что удалось избежать.

          Тем не менее ситуация остаётся неприятной и даже в чём-то позорной – очередные 2 миллиарда долларов Реджеп Эрдоган занял на международном рынке... в долларах.

          Нужно быть каким-то очень одаренным, чтобы после массированной спекулятивной атаки на собственную валюту, после валютного кризиса, после угрозы санкций и даже введения санкций, после громогласных заявлений об отказе от доллара взять и разместить выпуск государственных облигаций на 2 миллиарда долларов, тем самым увеличив зависимость Турции от доллара и США.

          Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

          Именно это, по информации Financial Times, сделал Реджеп Эрдоган.

          А что же Россия?

          А Россия спокойно и без шума избавилась от американских облигаций.

          В интернете ходит сейчас случайно выложенный в публичный доступ график, согласно которому мы сократили свои вложения в казначейские облигации США до нуля.

          Допустивший утечку журналист «Блумберга», правда, уже поспешил заявить, что произошла ошибка, однако даже если на самом деле на нашем счёте и плещутся остаточные 10–15 млрд, это уже не имеет значения, так как это меньше 5% от общего объёма наших ЗВР. Мы успешно перерезали ещё одну верёвку, которая связывала Россию с долларовым «Титаником».

          Наши золотовалютные резервы, кстати, последние месяцы стоят на отметке в примерно 460 млрд долларов, из чего можно сделать вывод, что мы избавились от долларовых облигаций не для того, чтобы спешно заткнуть какие-нибудь дыры.

          ЦБ просто переложился из долларов в другие валюты или в золото. Инфляция в России также остаётся низкой, курс рубля к доллару вот уже несколько лет стабилен.

          С одной стороны, горячие головы недовольны: надо было, дескать, набрать кредитов, раздать денег народу, вбить денег в «развитие производства».

          С другой стороны, опыт Турции, ЮАР и Венесуэлы показывает, что экономика – сложный механизм, и за попытки заставить его работать быстрее, чем положено по инструкции, приходится потом платить очень дорогостоящим ремонтом.

          К сожалению, нас развратили книги из серии «для чайников».

          Каждая кухарка сейчас уверена, что управлять государством не сложнее, чем управлять игрушечной машинкой в песочнице. Наверное, никому не придёт в голову встать за спиной инженера в зале управления АЭС и начать командовать: «вот эти вентили на максимум поставьте, не тормозите, давайте побольше энергии в систему дадим».

          Тем не менее многие полагают, будто управление государством (куда как более сложная штука, чем управление АЭС) – плёвое дело, с которым без труда справится любой «хороший человек со светлым лицом».

          Источник: Блог Олега Макаренко


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