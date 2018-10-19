Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

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          Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

          Олег Макаренко
          бизнесмен, блогер, журналист
          		 12 ноября 2018, 11:56

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          Россия планирует начать изучение Луны при помощи роботов-аватаров. Мы построим на Луне долгосрочную посещаемую базу, в которой обоснуются наши роботы-исследователи. В базу они смогут возвращаться, чтобы дозаправиться, починить подвеску, выгрузить найденные минералы и вообще отдохнуть перед следующим выездом в кратеры. Сроки пока что не называются, однако простая логика показывает, что при должном финансировании базу можно начать строить уже в середине 2030-х годов.

          Напомню вкратце, как проходила космическая гонка.

          Первым этапом СССР запустил спутник, заставивший американцев серьёзно испугаться и приуныть. Чтобы обойти Советы, США должны были запустить на орбиту своего астронавта, однако и тут они опоздали, Юрий Гагарин стал первым. Дальше было несколько менее важных этапов гонки, которые мы выиграли: первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый многоместный корабль, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки и тяжёло дышали в спину, но никак не успевали нагнать.

          Следующим крупным финишем должно было стать посещение Луны. Американцы поступили по своему обыкновению – залили проблему деньгами, вбив в программу «Аполлон» столько денег, сколько плановая экономика СССР при всём желании выделить не могла.

          В 1969 году американские астронавты высадились на спутнике нашей планеты, после чего Советский Союз с облегчением закрыл ставшую бесполезной с политической точки зрения лунную программу. Очередной этап опять-таки выиграл СССР: наш зонд «Венера-9» совершил в 1975 году первую посадку на другую планету. Таким образом, сейчас ситуация в гонке выглядит так:

          Первый спутник: СССР. Первый человек в космосе: СССР. Первый человек на Луне: США. Первый зонд на другой планете: СССР.

          Несложно заметить две вещи.

          1. СССР выиграл гонку по всем параметрам – и по первому достижению, и по самому свежему, и по количеству взятых этапов. Планета про это основательно подзабыла только потому, что СССР был по известным причинам наголову разгромлен в репутационной войне.

          2. Последняя крупная вершина была взята более 40 лет назад, в 1975 году. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа.

          Теперь, когда мы освежили в памяти весь расклад, пора задуматься о том, как Россия может освежить свой чемпионский титул, наглядно показав американцам, что телевизор – не самая удачная замена ракетам. Надёжных вариантов взять очередной кубок просматривается четыре:

          А. Полёт к другой звезде. Б. Высадка человека на другую планету. В. Открытие научной базы на Луне или на астероиде. Г. Постройка орбитального поселения, значительно превосходящего по размерам МКС.

          Пункт «А», полёт к другой звезде, отпадает сразу: запредельно дорого. Пункт «Г» также слишком дорог, ибо для того, чтобы убедительно зафиксировать первенство, орбитальное поселение должно быть по-настоящему большим, человек на 20 как минимум. Остаются высадка человека на Марсе и постройка роботизированной базы на Луне.

          Фото: nasa.gov

          Из этих двух вариантов, очевидно, нужно выбирать базу на Луне.

          Во-первых, с научной и с практической точек зрения это гораздо полезнее, чем шоу с втыканием флага в марсианский грунт. Во-вторых, летящий к Марсу корабль может с огромной долей вероятности потерпеть катастрофу, в то время как базу на Луне можно собирать по частям, не складывая все яйца в одну ракету.

          Наконец, база на Луне обойдётся дешевле, ибо Луна ближе, а возвращать роботов обратно на Землю не нужно.

          Теперь дело остаётся за малым: выделить финансирование и проследить, чтобы оно пошло на зарплаты инженерам и на оснащение цехов, а не на содержание родственников руководства и не на бессмысленные мероприятия. Сделать это будет непросто: научная отрасль по понятным причинам всегда является одной из самых коррумпированных.

          P.S. Кстати, о поколении ЕГЭ. Сборная России взяла 4 золота и 1 серебро на олимпиаде по астрономии и астрофизике в Китае. Один из победителей, Станислав Цапаев, выиграл также недавно олимпиаду по физике, после чего его пригласили на Первый канал.

          Обратите внимание – после того, как Россия переложила румпель, взяв курс на цифровую экономику, журналисты уделяют победителям разных научных соревнований чуть ли не больше внимания, чем актрисам с пышными формами. Возможно, впервые в истории нашей страны термин «самый умный» перестаёт использоваться в качестве оскорбления.

          P.P.S. Опыт подсказывает мне, что сейчас работающие против России халтурщики почти наверняка начнут, не дочитав пост до конца, размещать в комментариях старые смешные скриншоты из планов прошлых лет по созданию базы на Луне.

          Источник: Блог Олега Макаренко


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