Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Россия планирует начать изучение Луны при помощи роботов-аватаров. Мы построим на Луне долгосрочную посещаемую базу, в которой обоснуются наши роботы-исследователи. В базу они смогут возвращаться, чтобы дозаправиться, починить подвеску, выгрузить найденные минералы и вообще отдохнуть перед следующим выездом в кратеры. Сроки пока что не называются, однако простая логика показывает, что при должном финансировании базу можно начать строить уже в середине 2030-х годов.



Напомню вкратце, как проходила космическая гонка.



Первым этапом СССР запустил спутник, заставивший американцев серьёзно испугаться и приуныть. Чтобы обойти Советы, США должны были запустить на орбиту своего астронавта, однако и тут они опоздали, Юрий Гагарин стал первым. Дальше было несколько менее важных этапов гонки, которые мы выиграли: первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый многоместный корабль, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки и тяжёло дышали в спину, но никак не успевали нагнать.



Следующим крупным финишем должно было стать посещение Луны. Американцы поступили по своему обыкновению – залили проблему деньгами, вбив в программу «Аполлон» столько денег, сколько плановая экономика СССР при всём желании выделить не могла.

В 1969 году американские астронавты высадились на спутнике нашей планеты, после чего Советский Союз с облегчением закрыл ставшую бесполезной с политической точки зрения лунную программу. Очередной этап опять-таки выиграл СССР: наш зонд «Венера-9» совершил в 1975 году первую посадку на другую планету. Таким образом, сейчас ситуация в гонке выглядит так:

Первый спутник: СССР. Первый человек в космосе: СССР. Первый человек на Луне: США. Первый зонд на другой планете: СССР.



Несложно заметить две вещи.



1. СССР выиграл гонку по всем параметрам – и по первому достижению, и по самому свежему, и по количеству взятых этапов. Планета про это основательно подзабыла только потому, что СССР был по известным причинам наголову разгромлен в репутационной войне.

2. Последняя крупная вершина была взята более 40 лет назад, в 1975 году. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа.



Теперь, когда мы освежили в памяти весь расклад, пора задуматься о том, как Россия может освежить свой чемпионский титул, наглядно показав американцам, что телевизор – не самая удачная замена ракетам. Надёжных вариантов взять очередной кубок просматривается четыре:

А. Полёт к другой звезде. Б. Высадка человека на другую планету. В. Открытие научной базы на Луне или на астероиде. Г. Постройка орбитального поселения, значительно превосходящего по размерам МКС.



Пункт «А», полёт к другой звезде, отпадает сразу: запредельно дорого. Пункт «Г» также слишком дорог, ибо для того, чтобы убедительно зафиксировать первенство, орбитальное поселение должно быть по-настоящему большим, человек на 20 как минимум. Остаются высадка человека на Марсе и постройка роботизированной базы на Луне.

Из этих двух вариантов, очевидно, нужно выбирать базу на Луне.

Во-первых, с научной и с практической точек зрения это гораздо полезнее, чем шоу с втыканием флага в марсианский грунт. Во-вторых, летящий к Марсу корабль может с огромной долей вероятности потерпеть катастрофу, в то время как базу на Луне можно собирать по частям, не складывая все яйца в одну ракету.

Наконец, база на Луне обойдётся дешевле, ибо Луна ближе, а возвращать роботов обратно на Землю не нужно.



Теперь дело остаётся за малым: выделить финансирование и проследить, чтобы оно пошло на зарплаты инженерам и на оснащение цехов, а не на содержание родственников руководства и не на бессмысленные мероприятия. Сделать это будет непросто: научная отрасль по понятным причинам всегда является одной из самых коррумпированных.



P.S. Кстати, о поколении ЕГЭ. Сборная России взяла 4 золота и 1 серебро на олимпиаде по астрономии и астрофизике в Китае. Один из победителей, Станислав Цапаев, выиграл также недавно олимпиаду по физике, после чего его пригласили на Первый канал.





Обратите внимание – после того, как Россия переложила румпель, взяв курс на цифровую экономику, журналисты уделяют победителям разных научных соревнований чуть ли не больше внимания, чем актрисам с пышными формами. Возможно, впервые в истории нашей страны термин «самый умный» перестаёт использоваться в качестве оскорбления.

P.P.S. Опыт подсказывает мне, что сейчас работающие против России халтурщики почти наверняка начнут, не дочитав пост до конца, размещать в комментариях старые смешные скриншоты из планов прошлых лет по созданию базы на Луне.

Источник: Блог Олега Макаренко