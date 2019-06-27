В Карелии построили новую дорогу в сторону Финляндии

Ремонт участка дороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии подходит к концу, движение по автодороге откроется осенью 2019 года. После окончания работ путь до границы с Финляндией станет короче почти на четыре километра.

Движение на 14-километровом отрезке трассы «Сортавала» (с 197-го по 215-й километр) в Лахденпохском районе Карелии запустят осенью 2019 года, передает портал «Республика».

Новый участок дороги построен в обход поселка Ихала по параметрам III категории с двумя полосами движения по 3,5 метра шириной каждая. Это позволит увеличить пропускную способность трассы.

Кроме того, дорожники спрямили магистраль – путь до границы с Финляндией станет короче почти на четыре километра.

Новый участок пересекает железную дорогу Санкт-Петербург – Сортавала. Для безопасного проезда автотранспорта через нее построен путепровод. Также построен 137-метровый мост через Иййоки, при проектировании которого учитывалась необходимость пропуска большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Росавтодора.

На данный момент работы выполнены на 70%. В круглосуточном режиме идет устройство обочин, откосов, съездов с трассы. Вскоре дорожники приступят к обустройству дороги: нанесут разметку, установят дорожные знаки и барьерное ограждение.

Объект включен в федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Новый участок трассы обеспечит устойчивую транспортную связь между городами Ленинградской области и Карелией.

С 2012 года участок автодороги А-121 «Сортавала» от границы Ленобласти и Карелии до Лахденпохьи строится по новому направлению – в обход населенных пунктов. Построено 32,5 километра новой трассы.

Участок с 197-го по 215-й километр – это III этап строительства, его завершат в 2019 году. В перспективе – реализация IV этапа (с 215-го по 273-й километр), который предполагает строительство участка в обход Лахденпохьи и Сортавалы. Проект уже получил положительное заключение.

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что состоявшийся 26 июня Госсовет, посвященный развитию автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения, изменит подход к строительству дорог в России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как избавиться от бед на дорогах.