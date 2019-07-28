Израиль испытал на Аляске способную сбивать ракеты в космосе систему ПРО

Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщает министерство обороны еврейского государства.

В пресс-релизе военного ведомства говорится, что летные испытания «успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле».

Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний «превзошел то, что можно вообразить».



«Хец-3» успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным – каждый раз в «яблочко», – сказал он.

Нетаньяху добавил, что «сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены (...) из Ирана или откуда бы то ни было еще».

«Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства», – подчеркнул глава правительства Израиля.

Он сообщил так, что испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех «прорывных секретных» стадий. В стрельбах был задействован американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения союзников, добавили военные.

На вооружении израильских противоракетных сил имеются комплексы Patriot и «Хец» более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими «шихабами» и сирийскими «скадами», а также батареи «Железный купол», способные сбивать реактивные снаряды малой дальности.

Промежуточным звеном между ними выступает «Праща Давида», чье основное предназначение – перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров.

«Хец-3» разрабатывается Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» израильской ПРО, которая должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

В январе 2019 года сообщалось об испытаниях «Хец-3» над Средиземным морем.

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