Израиль испытал на Аляске способную сбивать ракеты в космосе систему ПРО

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом можно в любой моментФото: Антон Круглов/РИА “Новости”
На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

В такую форму и были одеты грабителиФото: Paulo Whitaker/Reuters
Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идет протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Израиль испытал на Аляске способную сбивать ракеты в космосе систему ПРО

              28 июля 2019, 14:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщает министерство обороны еврейского государства.

              В пресс-релизе военного ведомства говорится, что летные испытания «успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей», передает РИА «Новости».

              Отмечается, что «испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле».

              Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний «превзошел то, что можно вообразить».

              «Хец-3» успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным – каждый раз в «яблочко», – сказал он.

              Нетаньяху добавил, что «сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены (...) из Ирана или откуда бы то ни было еще».

              «Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства», – подчеркнул глава правительства Израиля.

              Он сообщил так, что испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех «прорывных секретных» стадий. В стрельбах был задействован американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения союзников, добавили военные.

              На вооружении израильских противоракетных сил имеются комплексы Patriot и «Хец» более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими «шихабами» и сирийскими «скадами», а также батареи «Железный купол», способные сбивать реактивные снаряды малой дальности.

              Промежуточным звеном между ними выступает «Праща Давида», чье основное предназначение – перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров.

              «Хец-3» разрабатывается Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» израильской ПРО, которая должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

              В январе 2019 года сообщалось об испытаниях «Хец-3» над Средиземным морем.

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