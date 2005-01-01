Израиль испытал систему ПРО нового поколения

Министерство обороны Израиля и агентство по противоракетной обороне США во вторник успешно провели испытание новой израильской системы ПРО Arrow 3 («Хец-3», в переводе с иврита «Стрела»), которая считается противоракетной системой нового поколения.

Учебная ракета была запущена в 6.45 по местному времени (7.45 мск). Она заменяла баллистическую ракету большой дальности, для перехвата которой предназначена система Arrow 3. Радар системы ПРО заметил ракету, передал данные в центр управления и уничтожил цель, сообщают «Израильские новости».

Проведение испытаний системы ПРО Израиля над Средиземным морем подтвердили в Минобороны, передает «Интерфакс».

«Сегодня в 07.35 мск радиоэлектронными средствами Воздушно-космических сил России обнаружен пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря», – сообщили в ведомстве.

Система Arrow 3 – это совместная разработка предприятий Israel Aerospace Industries и Boeing. Испытания вооружения начались еще в 2011 году.

Haaretz отмечает, что Arrow 3 считается системой защиты нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях с гораздо большей скоростью.

В феврале 2018 года уже сообщалось об успешном испытании Израилем противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3», который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.