На Алтае УАЗ упал в горную реку, погибли женщина и ее трехлетняя дочь

Авария произошла в Кош-Агачском районе Алтая, в результате ДТП погибла 35-летня местная жительница и ее трехлетняя дочь, еще одна девочка пропала без вести, сообщает ГУМВД республики.

По предварительным данным, за рулем УАЗ-31512 был 21-летний местный житель без прав, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«При движении по грунтовой дороге в сторону села Беляши, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием автомобиля в реку Кок-Су», – отмечает МВД.

На месте аварии до приезда скорой скончались 35-летняя местная жительница и ее дочь, 8-летняя девочка упала в реку, спасатели ведут ее поиски.

«Еще два пассажира автомобиля УАЗ, 14-летний мальчик и 21-летняя сельчанка, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. Водитель автомобиля был трезвый», – уточняет ведомство.