Гастрономический фестиваль в Парке Горького посетили 160 тыс. человек

Гастрономический фестиваль «Бургерфест» в московском Парке Горького посетили порядка 160 тыс. человек, мероприятие приурочено к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля.

По информации на 14.00, гости фестиваля съели уже 20 тыс. бургеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.

В 12.00 началась концертная программа. Она продлится до 18.00. На сцене перед посетителями выступят известные артисты - DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что самый первый бургер продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг. Произошло это 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.