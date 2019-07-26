Эксперт: Россия поможет Турции в освоении шельфа Кипра технологиями

Москва поможет Турции технологиями для ведения геолого-разведочные работ на средиземноморском шельфе. Но для сохранения отношений с Кипром и Грецией на больший риск не пойдет, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов.

«Турция пытается найти политического партнера и Средиземное море здесь очень перспективно. Но вряд ли Москва будет рисковать, учитывая, что с греками отношения у нас в последнее время сложные. А вот технологически поддержать вполне можем, тем более, что у турок первые данные на предмет освоения появятся осенью. Учитывая особенности импортозамещения в этом сегменте, это могло бы стать перспективной схемой взаимодействия», – пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В то же время эксперт уверен, что Москва не станет портить отношения с Кипром и Грецией и поэтому «не полезет туда фундаментально».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, выступая в пятницу перед заседанием российско-турецкой межправительственной комиссии, министр энергетики Александр Новак не исключил совместных геолого-разведочных работ на шельфе Восточного Средиземноморья.

«Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье», – сказал министр. Правда, он не упомянул конкретно, идет ли об акватории Кипра.

Напомним, Турция начала геолого-разведочные работы на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра – ранее там были найдены большие месторождения природного газа. Страны ЕС одобрили санкции против Турции, но Анкара в ответ пообещала лишь активизировать добычу газа в районе Кипра.