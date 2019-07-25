Помпео договорился с президентом Афганистана о наращивании усилий для завершении войны

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Афганистана Ашраф Гани во время телефонного разговора пришли к выводу, что надо нарастить усилия по завершению войны в Афганистане.

«Госсекретарь Помпео и президент Гани говорили по телефону 24 июля и договорились, что пора нарастить усилия по достижению обсуждаемого на переговорах завершения войны в Афганистане», – сказано в заявлении госдепартамента, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Кабул для обсуждения дальнейших действий были направлены председатель объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозеф Данфорд и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Помпео также заверил Гани, что стратегия США в Южной Азии остается неизменной, при чем это касается и намерения США сократить присутствие своих войск при определенных условиях.

В июне сообщалось, что после приезда Помпео в Афганистане убили двух военных США.

Напомним, Вашингтон заявляет, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. Москва считает, что этот шаг необходим для нормализации обстановки в стране.