После приезда Помпео в Афганистане убили двух военных США

Американские военные убиты в Афганистане, сообщила пресс-служба Пентагона.

Двух американских военных убили 26 июня, передает РИА «Новости».

Дополнительная информация не сообщается.

Убийство произошло через день после того, как в Афганистан прибыл глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео.