Назначен и.о. главы МАГАТЭ

Главный координатор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ назначен исполняющим обязанности гендиректора организации, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В Twitter Ульянов рассказал, что Феруцэ был ближайшим помощником Амано и координировал деятельность МАГАТЭ.

«Он будет работать в качестве и. о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать», – говорится в сообщении.

#IAEA Board of Governors designated Mr. Cornel Feruta as Acting Director General of the Agency. Mr.C.Fetuta was close to the late Mr. Y. #Amano. He coordinated work of IAEA in a number of areas. Mr. C. Feruta will serve in this capacity until a new DG assumes the office. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 25 июля 2019 г.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончалсяна 73-м году жизни в понедельник. В этот же день ожидалось заявление Амано об уходе в отставку.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования жене гендиректора МАГАТЭ.