Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

«Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано», – передает ТАСС сообщение организации.