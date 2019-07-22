Путин выразил соболезнования жене гендиректора МАГАТЭ

Президент Владимир Путин выразил соболезнования жене скончавшегося в понедельник гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.

«В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент высоко оценил большой личный вклад Амано в повышение эффективности МАГАТЭ, его активные усилия во главе организации по развитию мирного атома и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

«Я не раз лично общался с Юкия Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», – приводятся слова Путина из телеграммы.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался на 73-м году жизни в понедельник. В этот же день ожидалось заявление Амано об уходе в отставку.