Стал известен облик новой Windows

Бета-тестеры новых версий Windows получили обновление, предназначенное для внутреннего использования, однако скриншоты ОС «утекли» в Сеть, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета», переработанное меню «Пуск» отличается отсутствием крупных иконок, подсвечивающихся при наведении курсора мыши и отображающих дополнительную информацию.

Напомним, 15 июля американская корпорация Microsoft приняла решение изменить пользовательское соглашение, прописав в нем правило, согласно которому заброшенные учетные записи будут удаляться.