Microsoft собралась удалять аккаунты

Американская корпорация Microsoft приняла решение изменить пользовательское соглашение, прописав в нем правило, согласно которому заброшенные учетные записи будут удаляться.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Удалению будут подлежать аккаунты, на которых не наблюдалось активности в течение двух лет. Раньше этот срок составлял пять лет. Изменения коснутся в том числе пользователей Xbox.

Новые изменения начнут действовать с 30 августа.

В марте Microsoft объявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года.