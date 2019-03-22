В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года.

«Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Когда этот десятилетний период закончится, Microsoft прекратит поддержку Windows 7, чтобы мы могли сосредоточить наши инвестиции на поддержке новых технологий», – написано в блоге корпорации, сообщает РИА «Новости».

Получается, что система прекратит обновляться с 14 января 2020 года. Компания порекомендовала перейти на ОС Windows 10 до этого времени.

По данным аналитической компании Net Applications, ОС Windows 7 в данный момент установлена на 40% стационарных компьютеров по всему миру.

В октябре 2018 года пользователи жаловались на удаление файлов после обновления Windows 10, позже в Microsoft прокомментировали эту ситуацию.